Kamer voor solidariteitsheffing, kabinet kijkt naar bijeffecten

Een brede meerderheid in de Tweede Kamer spreekt steun uit voor een solidariteitsheffing of meevallersheffing voor bedrijven. Het kabinet wil serieus kijken naar die optie, maar kijkt ook naar de mogelijke ‘onbedoelde effecten’ van zo’n taks, zegt minister van Financiën Sigrid Kaag.

‘Wij zijn er ook al mee bezig, omdat we zelf ook willen weten: is dat iets wat verstandig is’, aldus Kaag in debat met de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota. Verschillende partijen hebben voorstellen gedaan voor een solidariteitsheffing, hoewel het onduidelijk is hoe die er precies uit zal zien. Een ‘windfall tax’ zoals in het Verenigd Koninkrijk zou betekenen dat overwinsten worden belast die bedrijven boeken als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de hoge (energie-)prijzen. Maar sommige partijen stellen ook voor tijdelijk het hoge winstbelastingtarief te verhogen.

Ondanks de populariteit in het parlement, ziet Kaag ook risico’s aan zo’n belasting. ‘Levert het meer schade op dan het baten oplevert?’ vraagt zij zich af. ‘Dat is ontzettend belangrijk: bedrijvigheid, gelijk speelveld, toekomst en behoud van banen in Nederland.’ Ook de VVD, die in principe positief tegenover de heffing staat, maakt zich zorgen over de gevolgen voor het Nederlandse vestigingsklimaat.