Stef Blok kan lid EU-rekenkamer worden, vindt parlementscommissie

Nationaal sanctiecoördinator Stef Blok mag lid worden van de Europese Rekenkamer (ERK), vindt de begrotingscommissie van het Europees Parlement. Blok is door de Nederlandse regering voorgedragen om de half april plotseling overleden Alex Brenninkmeijer op te volgen. De oud-minister werd in Brussel gehoord over zijn loopbaan en ambities als lid van de rekenkamer. Volgende week stemt het voltallige parlement over zijn voorgestelde benoeming.

Blok vertelde de commissie uitvoerig over zijn lange en ook internationale ervaring in de bankenwereld, als parlementslid en als minister. Hij had in die functies ook regelmatig contact met de Algemene en de Europese Rekenkamer, zei hij. Zijn ervaring kan hij volgens hemzelf goed gebruiken als lid van de rekenkamer, die de uitgaven en inkomsten van de EU controleert en over de doelmatigheid oordeelt van projecten die met Europese middelen worden gefinancierd.

Op vragen over zijn nauwe banden met de politiek antwoordde de 57-jarige VVD’er zich ‘zeer bewust van het belang van de onafhankelijkheid’ van een rekenkamerlid te zijn. ‘De waarheid moet boven komen, ook als die de Nederlandse regering in verlegenheid zou brengen’, betoogde hij. Blok pleitte onder andere voor meer samenwerking tussen de ERK en het Europees Parlement en voor meer transparantie van de rekenkamer. Een belangrijke motivatie om bij de rekenkamer in Luxemburg te willen werken is dat hij wil bijdragen aan de maatschappij en de EU beter wil helpen maken, aldus Blok, die zei een flat te gaan huren of kopen in zijn nieuwe werkstad.

De parlementscommissie gaf met twintig stemmen voor en zes tegen haar fiat aan Blok. De leden van de ERK worden na raadpleging van het parlement door de EU-lidstaten benoemd.