Agractie staakt boerenprotest in Den Haag op 22 juni

Boeren gaan woensdag 22 juni toch niet in Den Haag actievoeren tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. Dat maakt boerencollectief Agractie bekend. Tijdens besprekingen met andere boerenorganisaties deze week bleek dat de boeren meer voelen voor "een positief getoonzette manifestatie op de Veluwe om daar een statement te maken", zo staat in een persbericht.

"Om een gezamenlijk geluid vanuit de agrarische sector niet in de weg te staan hebben wij besloten de geplande actie op 22 juni in Den Haag niet te laten doorgaan, evenals de voorbereide vervolgacties onder meer bij het stikstofdebat op 23 juni", aldus Agractie. Hoe de actie op de Veluwe eruit gaat zien, is vooralsnog niet duidelijk.

Dinsdag meldde voorzitter Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) in een vlog al dat de actiegroep zich niet zou aansluiten bij andere boeren die naar Den Haag zouden gaan. Naast FDF en Agractie is LTO Nederland een organisatie die betrokken is bij de invulling van het protest op 22 juni.

In Nederland moet de stikstofuitstoot, voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de landbouw, significant omlaag om natuurgebieden de kans te geven te herstellen. Vrijdag maakte minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal de stikstofdoelen bekend. Die zijn voornamelijk voor boeren ingrijpend. Volgens die doelstellingen moet de uitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft omlaag. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag, en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent.