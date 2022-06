Rutte: geen haast met extra koopkrachtmaatregelen

Minister-president Mark Rutte wil het ongeduld bij de oppositie in de Tweede Kamer niet belonen door overhaast extra koopkrachtmaatregelen toe te zeggen. Hij zegt "geen ja en geen nee", maar wil de tijd nemen om voorstellen van met name de linkse partijen "serieus te bezien".

Rutte ziet met name brood in het voorstel van PvdA en GroenLinks om mensen die zorgtoeslag ontvangen, dit najaar eenmalig 500 euro extra te geven. "Dat zou nog dit jaar kunnen lukken", denkt hij. "Wij wijzen dat niet af maar er zitten wel technische aspecten aan."

De premier denkt ook niet dat het nodig is er al voor de zomer een besluit over te nemen. De gemeenten zijn nog maar net begonnen met het uitkeren van de 800 euro aan inkomenssteun voor de armste huishoudens die eerder was beloofd. Hij schat in dat de ergste nood daarmee nu wordt verlicht.

Het is niet de bedoeling om "dingen vooruit te schoppen", benadrukt Rutte. Maar het kabinet wil goed uitzoeken of de voorstellen vanuit de oppositie uitvoerbaar zijn en of er financiële dekking voor is. Het wil geen beloftes doen die niet kunnen worden waargemaakt.

Over een van de voorstellen vanuit de linkse oppositie kan Rutte al wel uitsluitsel geven. "Een huurbevriezing gaat niet meer", aldus de premier.