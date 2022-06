AEX toont herstel in aanloop naar rentebesluit VS, Besi voorop

BE Semiconductor Industries (Besi) was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index in Amsterdam met een winst van dik 6 procent. Het chipbedrijf kreeg de handen van beleggers op elkaar na zijn investeerdersdag. Daar hield het bedrijf de toehoorders voor dat de prestaties dit jaar nog wel eens beter kunnen zijn dan eerder gedacht. Het sentiment op de Europese beurzen was positief. Beleggers zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Daarnaast kwamen kopstukken van de Europese Centrale Bank bijeen, wat kalmerend werkte voor de markten.

De Fed maakt na de slotbel op de Europese markten naar verwachting bekend het rentetarief in de Verenigde Staten met 0,75 procentpunt te verhogen. Dat zou de grootste renteverhoging in de VS zijn sinds 1994. Verder hield de ECB een spoedvergadering vanwege de verkoopgolf en onrust op de obligatiemarkten.

De AEX-index sloot de sessie met een winst van 1,6 procent op 663,21 punten. Daarmee herstelde de graadmeter iets van de verliezen van de afgelopen tijd. Naast Besi stonden ook techinvesteerder Prosus en betalingsbedrijf Adyen in de kopgroep met winsten van 5 en 4,2 procent.

ASML

ASML steeg 2,4 procent. De chipmachinemaker uit Veldhoven kreeg woensdag bezoek van topbestuurders van het Zuid-Koreaanse Samsung. Daarbij werd onder andere gesproken over het uitbreiden van de huidige samenwerking. Olie- en gasconcern Shell voerde de schaarse dalers aan met een verlies van 1 procent, mogelijk in het kielzog van de gedaalde olieprijs. Een treetje lager in de MidKap was tankopslagbedrijf Vopak de sterkste daler met een verlies van 1,8 procent.

De MidKap won 1,2 procent tot 939,28 punten. OCI zakte bij de middelgrote fondsen 1,6 procent. De kunstmestproducent gaat zijn ammoniakterminal in de Rotterdamse haven uitbreiden. Daarmee wil het bedrijf vooruitlopen op een vergroening van de economie. Ammoniak zou namelijk als groene brandstof voor de scheepvaart kunnen dienen.

H&M

In Stockholm zakte Hennes & Mauritz 6,5 procent. De Zweedse kledingketen kampte afgelopen kwartaal met de coronalockdowns in China. Ook heeft H&M de Russische markt verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf wist desondanks meer kleding te verkopen.

Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,4 procent. De euro was 1,0403 dollar waard, tegen 1,0416 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 117,66 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 120,32 dollar per vat.