OM eist drie jaar en vier maanden cel oud-topman Eurocommerce

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep drie jaar en vier maanden gevangenisstraf geëist tegen voormalig topman Ger Visser van vastgoedbedrijf Eurocommerce. Visser zou zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.

De Eurocommerce-groep was een van de grootste projectontwikkelaars in Nederland. In 2012 ging de onderneming failliet als gevolg van de economische crisis. Visser zou op het moment dat duidelijk werd dat Eurocommerce failliet zou gaan geld en bezittingen hebben weggesluisd. Zo werden bezittingen overgedaan aan zijn vrouw en zijn kinderen. Schuldeisers bleven daarop benadeeld achter voor een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen euro.

Visser zou onder andere een luxe paardenstal en een restaurant voor een schijntje hebben overgedaan aan zijn kinderen. Zijn kapitale villa werd gratis aan zijn vrouw gegeven. Volgens het OM wilde Visser voorkomen dat die bezittingen van hem zouden worden afgepakt en verkocht. Ook zou hij valse huurovereenkomsten hebben opgesteld om financiering voor kantoorpanden te verkrijgen.

Visser werd al eerder veroordeeld voor valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Dat leverde hem toen een celstraf van 3,5 jaar op. Banken, de gemeente Almere en bouwbedrijf Wessels Rijssen eisten meer dan 734 miljoen euro in het faillissement. Naast Visser worden ook de echtgenote, zoon en dochter van de verdachte vervolgd. De zaak gaat binnenkort verder, in afwachting van het wrakingsverzoek dat door de familie werd gedaan.