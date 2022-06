Tientallen tekenden op banenmarkt Schiphol gelijk een contract

Tientallen bezoekers van de banenmarkt op Schiphol zaterdag hebben die dag gelijk een contract getekend bij een van de aanwezige bedrijven. Schiphol, dat kampt met grote personeelstekorten, laat weten dat het positief terugkijkt op de dag. Het is nog niet duidelijk hoeveel banen de beurs heeft opgeleverd. Deze week zijn er sollicitatiegesprekken en gaat de procedure verder.

Bij een vorige editie vond ongeveer 18 procent van de bezoekers van de banenmarkt een baan. Schiphol hoopt nu op een vergelijkbaar percentage. Met 1500 geïnteresseerden was er nu veel meer belangstelling voor de dag dan eerder. ‘Het is goed om te zien dat Schiphol voor velen een interessante plek is om te werken’, meldt een woordvoerder.

Op de luchthaven zijn vanuit veel verschillende beroepsgroepen, waaronder horeca- en winkelpersoneel, mensen nodig. Voor de functies van schoonmaker, afhandelaar en beveiliger staat het aantal vacatures op honderden per categorie, aldus de zegsman. Een totaalaantal openstaande vacatures op de luchthaven kon hij niet geven.

Schiphol gaat al weken gebukt onder uitzonderlijke drukte en een groot personeelstekort in onder meer de beveiliging, bagageafhandeling en schoonmaak. Met een wervingscampagne hoopt de luchthaven mensen te trekken die kunnen helpen de komende zomerdrukte het hoofd te bieden.