Verenigde Staten willen weer wapens naar Oekraïne sturen

Het wapenpakket bestaat uit onder meer voertuigen met antischeepsraketten, artillerie en munitie voor houwitsers. Verder zou Oekraïne met het geld beveiligde radio’s, nachtkijkers en andere apparatuur kunnen aanschaffen.

Oekraïne vraagt al maanden om meer en zwaardere wapens. Als het Westen sneller wapens zou leveren, zouden de Russische troepen volgens president Volodimir Zelenski sneller teruggedrongen kunnen worden.

De NAVO-ministers van Defensie zijn bijeen in Brussel om te praten over de situatie in Oekraïne. De Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin roept westerse bondgenoten op om ook de wapenleveringen op te voeren. ‘We kunnen ons niet veroorloven te verslappen. Oekraïne staat voor een cruciaal moment in de oorlog.’

Het Verenigd Koninkrijk belooft ook raketsystemen naar Oekraïne te sturen. Volgens de Britse defensieminister heeft Nederland toegezegd om antischeepsraketten te leveren. Eind mei beloofde Denemarken hetzelfde.