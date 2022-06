Suriname wil hoge inflatie met waardepapieren te lijf gaan

Suriname heeft als doel om de inflatie aan het eind van dit jaar tussen de 26 en 30 procent te brengen. Eerder is de centrale bank al begonnen met de uitgifte van termijndeposito’s en andere financiële producten aan banken. De volgende stap is het uitgeven van speciale certificaten aan andere financiële instellingen zoals verzekeraars en pensioenfondsen. Uiteindelijk moet ook de ‘gewone Surinamer’ dergelijke waardepapieren kunnen kopen.

Door het in de markt zetten van waardepapieren, snijdt het mes volgens de centrale bank aan aan twee kanten. Enerzijds neemt het aantal Surinaamse dollars dat in omloop is af. Daarnaast krijgen spaarders een mooie rente op het certificaat. Het exacte rentepercentage is nog niet bekend, maar zal zeker boven de 20 procent liggen gelet op rentes op vergelijkbare waardepapieren.

Maurice Roemer, president van de CBvS, is positief gestemd over de inzet van het nieuwe certificaat. Volgens hem krijgen de Surinamers op dit moment weer meer vertrouwen in de overheid en de financiële instellingen. Dit in tegenstelling tot enkele jaren geleden toen de centrale bank in opspraak kwam en verscheidene hooggeplaatste functionarissen achter slot en grendel kwamen te zitten. De leiding van de bank had 100.000 Amerikaanse dollar gebruikt zonder dat lokale banken, de eigenaren van het geld, dat wisten.