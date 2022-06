LEGO steekt ruim 1 miljard dollar in eerste steentjesfabriek VS

Speelgoedfabrikant LEGO investeert meer dan 1 miljard dollar (959 miljoen euro) in zijn eerste steentjesfabriek in de Verenigde Staten. De Deense maker van de befaamde bouwblokjes wil met de fabriek zijn toeleveringsketen verkorten. Daarbij merkt het bedrijf een grote vraag naar de plastic bouwstenen. De VS is een van de grootste markten voor LEGO.

De fabriek van 160.000 vierkante meter moet in de tweede helft van 2025 operationeel zijn. De productielocatie moet werk bieden aan zeker 1760 mensen. De Amerikaanse markt wordt momenteel bevoorraad vanuit een fabriek in Mexico. De fabriek in Virginia wordt de tweede fabriek van het Deense bedrijf in Noord-Amerika en de zevende wereldwijd. Het bedrijf kondigde vorig jaar nog aan een nieuwe fabriek in Vietnam te bouwen.

De investering is in overeenstemming met de strategie van het bedrijf om de productie dicht bij de belangrijkste markten te plaatsen. Die strategie is zeker op dit moment voordelig nu winkelbedrijven wereldwijd kampen met problemen in de bevoorrading.

CO2-neutraal

Volgens LEGO zal de fabriek CO2-neutraal zijn. De fabriek draait op hernieuwbare energie, die wordt geproduceerd in een zonnepark op het terrein, aldus het bedrijf. LEGO beloofde eerder om tegen het einde van dit decennium plastic blokjes op oliebasis te vervangen door blokjes gemaakt van duurzame materialen.

Het bedrijf heeft nu ongeveer 2600 mensen in dienst in de Verenigde Staten, waar het honderd winkels exploiteert. LEGO produceert jaarlijks ongeveer 100 miljard blokjes en heeft wereldwijd zo’n 24.000 mensen in dienst.