Oppositie laakt ‘treuzelen’ coalitie met steun voor huishoudens

GroenLinks-leider Jesse Klaver benadrukt dat de coalitiefracties in de Tweede Kamer met het kabinet hebben onderhandeld over de Voorjaarsnota. ‘Het is veel te laat’, aldus Klaver. Ze hadden volgens hem veel eerder meer moeten regelen voor huishoudens die moeilijk kunnen rondkomen.

Zijn partij pleit samen met de PvdA voor een extra verhoging van het minimumloon, bevriezing van de huurprijzen en een najaarstoeslag van 500 euro voor die mensen die zorgtoeslag krijgen. Zij financieren dit met een solidariteitsheffing voor ‘bedrijven die overwinsten maken dankzij de oorlog in Oekraïne en de stijgende prijzen’.

Geen onwil

De coalitiepartijen zien wat in die voorstellen, maar willen van het kabinet weten wat uit te voeren is, en wat de beste manier is om het geld bij de juiste groepen terecht te laten komen. Die opstelling schiet in het verkeerde keelgat bij de andere partijen. PvdA-voorvrouw Attje Kuiken vindt dat VVD en D66 ‘alles wegwuiven naar het kabinet’. ‘U heeft niets, nul komma nul oplossingen’, bijt PVV-leider Geert Wilders Sophie Hermans van de VVD toe in een fel debat.

Fractievoorzitter Pieter Heerma van coalitiepartij CDA noemt het logisch dat partijen vragen stellen aan het kabinet. Zo zei het kabinet eerst dat een solidariteitsheffing, waar het CDA in de coronacrisis om vroeg, niet mogelijk was. Inmiddels wordt werk gemaakt van zo’n taks in andere Europese landen. ‘Volgens mij is het dan niet gek dat we aan het kabinet vragen: kan het toch wel?’

Ook andere coalitiepolitici zeggen dat er geen sprake is van onwil. ‘Ik voel de urgentie enorm. Ik zou ook dolgraag iets willen doen, maar ik zou ook een beetje reëel willen zijn over wat er op welke termijn kan’, zegt Hermans in het debat. Paternotte denkt dat de ingrepen van het kabinet niet genoeg zijn. ‘Er zal meer nodig zijn, tegelijkertijd snap ik ook dat we niet alles compenseren’, aldus de D66’er. Bovendien kosten extra maatregelen geld, en dat moet elders vandaan komen.