Consumentenbond: verreken btw-voordeel energie direct in nota

Energiebedrijven moeten de btw-verlaging op energie direct verrekenen in het maandbedrag van huishoudens. Daartoe roept de Consumentenbond andermaal op. De consumentenorganisatie is blij dat steeds meer bedrijven klanten direct laten profiteren, maar dit zou standaard moeten zijn, klinkt het.

Vanaf 1 juli tot en met 31 december dit jaar geldt een btw-tarief van 9 procent op energie in plaats van de gewoonlijke 21 procent. Het kabinet neemt deze maatregel om consumenten tegemoet te komen in de hoog oplopende energiekosten. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek eerder dat vrijwel alle leveranciers het btw-voordeel pas in de jaarnota zouden verrekenen. Daardoor zouden huishoudens nog maanden moeten wachten op het voordeeltje.

Volgens de Consumentenbond beloofde Essent direct al om het lagere tarief maandelijks te verrekenen. Bij een aantal andere energieleveranciers, waaronder Budget Thuis, GreenChoice, NLE en Vandebron is dit nu ook mogelijk, al moet de consument daar in sommige gevallen zelf actie voor ondernemen. Via een brief aan branchevereniging Energie-Nederland worden alle leveranciers opgeroepen huishoudens maandelijks van het voordeel te laten profiteren.