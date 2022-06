Russische ex-president Medvedev trekt bestaan Oekraïne in twijfel

De Russische ex-president Dmitri Medvedev heeft opzien gebaard door hardop de vraag te stellen of de staat Oekraïne over twee jaar nog bestaat. Medvedev, die nu vicevoorzitter is van de speciale veiligheidsraad van de Russische Federatie, gaf commentaar op de wens van de regering van Oekraïne om een contract te sluiten over een periode van twee jaar om Amerikaans vloeibaar gas te kopen. Medvedev sprak zijn verbazing over het voornemen uit want ‘wie beweert dat Oekraïne over twee jaar überhaupt nog op de wereldkaart staat?’