Bouwvakkers krijgen 5 procent meer loon in nieuwe cao

Bouwvakkers krijgen volgend jaar in totaal 5 procent meer loon. Dat zijn werkgevers en vakbonden overeengekomen voor een nieuwe cao die op 1 januari aanstaande ingaat en loopt tot eind volgend jaar. Dat er nu al een akkoord ligt komt omdat werkgevers ‘duidelijkheid en zekerheid’ willen hebben en die ook aan de werknemers willen bieden, zegt werkgeversorganisatie Bouwend Nederland.

De ruim 110.000 werknemers die onder de cao Bouw en Infra vallen, krijgen op 1 januari 2,5 procent meer loon. Op 1 juli komt daar nog eens 2,5 procent bij. Met de loonsverhogingen wil Bouwend Nederland nu de arbeidsmarkt krap is, zorgen dat de sector ‘aantrekkelijk is en blijft om in te werken’.

De leden van vakbonden FNV en CNV moeten het bereikte akkoord nog wel goedkeuren.