IKEA wil af van fabrieken en deel personeel in Rusland

IKEA wil vier fabrieken van de woonwarenhuisketen in Rusland gaan verkopen. Volgens Ingka Group, dat eigenaar is van de winkels van het Zweedse concern in het land, lijkt het er nog niet op dat de werkzaamheden in Rusland op korte termijn kunnen worden hervat, nadat die als gevolg van de Russische inval van Oekraïne grotendeels werden stilgelegd.