H&M verkoopt meer kleding ondanks hoge inflatie

De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft in het afgelopen kwartaal meer verkocht, ondanks de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten raakt. Daarnaast heeft H&M ook de belangrijke Russische markt verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne.

In het eind mei afgesloten tweede kwartaal klom de omzet op jaarbasis met 17 procent tot 54,5 miljard Zweedse kroon, omgerekend 5,1 miljard euro. Vanwege de hoge inflatie zijn huishoudens voorzichtiger geworden met het doen van aankopen, maar daar lijkt H&M dus nog geen grote hinder van te ondervinden. Wel kampt de kledingketen met de coronalockdowns in China.

Rusland was de zesde markt voor H&M en goed voor circa 4 procent van de omzet. H&M besloot kort na de Russische invasie zijn winkels in Rusland, Belarus en ook Oekraïne te sluiten. Het ging in totaal om 185 winkels.