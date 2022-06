Advocaten ‘chauffeur’ moord De Vries willen vrijspraak

E. (36) heeft zich eerder op dit standpunt gesteld. Volgens het Openbaar Ministerie is de rol van E. veel groter: hij is als ‘volle medepleger’ aan te merken en net zo schuldig aan de moord als de man die de trekker zou hebben overgehaald.

Het OM heeft vorige week een levenslange gevangenisstraf tegen beide verdachten geëist. E. heeft in de periode voorafgaand aan de moordaanslag op 6 juli vorig jaar volgens het OM meerdere voorverkenningen uitgevoerd. De man betwist dat, ondanks onder meer camerabeelden. Daarop is te zien dat een man - volgens justitie onmiskenbaar de in Polen geboren Kamil E. - op 23 en 28 juni De Vries volgt, van de studio naar de parkeergarage. E. ontkent dat hij de man op de beelden is. Volgens zijn advocaten zijn ze niet ‘kraakhelder’.

Vluchtauto

E. nam de situatie op in de buurt van de Lange Leidsedwarsstraat, waar De Vries uiteindelijk is neergeschoten. De bekende misdaadverslaggever bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen.

De Vries (64) had op de bewuste avond opgetreden in het tv-programma RTL Boulevard. Hij verliet de studio via de achteruitgang kort voor 19.30 uur, om luttele minuten later van achteren te worden beschoten. Hij was op weg naar zijn auto in een parkeergarage verderop in de straat.

De twee verdachten werden binnen een uur na de aanslag aangehouden in de vluchtauto, bij een afslag van de A4, bij Leidschendam. In de (gestolen) auto werden onder meer het moordwapen en een smartphone met zeer belastende appjes gevonden. Andere camerabeelden tonen hoe het tweetal kort voor de aanslag door de buurt loopt, nadat hun auto is geparkeerd aan de Prinsengracht. In dit geval ontkent E. niet dat hij de man is die door de camera’s is geregistreerd.