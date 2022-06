Staking luchthavenpersoneel Düsseldorf vanwege personeelstekort

Ongeveer honderd mensen die werken op de luchthaven van Düsseldorf hebben woensdagmiddag gestaakt vanwege de werkomstandigheden en de chaos op de luchthaven de afgelopen weken. Vakbond Verdi zegt tegen de krant Rheinische Post dat er per dienst honderd mensen te weinig zijn om het werk goed te kunnen doen.

Op de luchthaven zijn er al weken lange rijen en moeten mensen lang wachten voordat ze door de 'security' kunnen. Hierdoor missen veel mensen hun vlucht en worden vluchten geannuleerd. Dit zorgt voor veel meer werkdruk bij de mensen die aan het werk zijn, aldus de vakbond. Ook moeten regelmatig passagiers op de luchthaven overnachten, omdat hun vlucht op het laatste moment is geschrapt.

"Veiligheid in de lucht moet niet op winst georiënteerd zijn", stond op een van de borden van de demonstranten. "We staan hier om aandacht te vragen voor het personeelstekort. We zitten aan onze limiet", aldus een medewerkster die meedeed aan de staking.

Lange rijen

"Het probleem is veroorzaakt doordat onder meer beveiligingsbedrijven te weinig mensen hebben aangenomen. Helaas is dit op korte termijn niet meer op te lossen", aldus een vakbondsmedewerker.

In heel Europa hebben luchthavens problemen nu de toeristische sector weer is opgestart na de coronacrisis. Ook op Schiphol zijn er regelmatig lange rijen en wachttijden voor reizigers.