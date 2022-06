De NAVO gaat Oekraïne helpen over te stappen op westerse wapens om zich te verdedigen tegen het binnengevallen Russische leger. Die zijn moderner dan de wapens van Sovjet-makelij waarop het land tot dusver vooral is aangewezen, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. Bovendien beginnen de voorraden Sovjet-wapens van NAVO-landen op te raken.

De NAVO-landen zullen over twee weken op hun top in Madrid nieuwe steun voor Oekraïne afspreken, verwacht Stoltenberg. Die moet ‘het mogelijk maken voor de Oekraïners om over te gaan van oude uitrusting uit de Sovjet-tijd naar modernere standaard-NAVO-uitrusting’, aldus de secretaris-generaal. Daardoor kan het benarde land ook beter militair samenwerken met de NAVO. ‘We zijn uitermate gefocust op het opvoeren van de steun.’

Oekraïne kreeg tot dusver vooral wapentuig uit de oude arsenalen van voormalige Oostbloklanden als Polen en Roemenië. Die kan het Oekraïense leger snel en gemakkelijk inzetten omdat ze daarmee vertrouwd zijn. De andere NAVO-landen leveren vervangende wapens en munitie om de voorraden van oostelijke bondgenoten aan te vullen.

Levering

Maar de oorlog duurt voort en Rusland dreigt met zijn artillerie de overhand te krijgen. Kiev dringt aan op de snelle levering van extra en zwaardere wapens. NAVO-landen trainen nu Oekraïense militairen om westers wapentuig te gebruiken zoals de pantserhouwitsers die Nederland en Duitsland Oekraïne hebben beloofd.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is welkom op de top in Madrid, zei Stoltenberg. Maar naar verwachting spreekt hij de leiders van de NAVO-landen toe via videoverbinding.