Handelstekort eurozone neemt fors toe door import dure energie

Het handelstekort van de eurozone is in april bijna verdubbeld ten opzichte van maart, toen het tekort al een recordtoename liet zien. De handelsbalans van het eurogebied verslechtert snel doordat de eurolanden meer energie moeten importeren tegen hogere prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland.

Het handelstekort van de negentien eurolanden kwam in april uit op 32,4 miljard euro, tegen een tekort van 16,4 miljard euro in maart, meldt statistiekbureau Eurostat. In april vorig jaar was er nog sprake van een overschot van 14,9 miljard euro.

De waarde van de import steeg in april met ruim 39 procent ten opzichte van een jaar geleden, terwijl de waarde van de export met slechts 12,6 procent toenam. De import van energie steeg met ruim 164 procent vanwege de hogere prijzen.

Rusland

Het handelstekort van de Europese Unie met Rusland, de grootste energieleverancier van Europa, verviervoudigde tot bijna 63 miljard euro in de eerste vier maanden van het jaar, van een tekort van bijna 15 miljard een jaar geleden. Het handelstekort met China, de grootste handelspartner van Europa, verdubbelde bijna tot 122 miljard euro in de periode van januari tot en met april.

De energiecrisis in Europa blijkt ook uit het oplopende handelstekort met Noorwegen, een andere grote energieleverancier van de EU. Het handelstekort met dat land liep op tot bijna 24 miljard euro, van een tekort van 500 miljoen euro een jaar geleden.

Productiegroei

Eurostat maakte ook cijfers over de industriële productie in de eurozone bekend. Die steeg in april met 0,4 procent op maandbasis, na een krimp van 1,4 procent in maart. De stijging werd vooral aangedreven door een bovengemiddelde productiegroei in Duitsland, Spanje, Italië en Nederland. In Frankrijk was sprake van een lichte daling.

Volgens econoom Bert Colijn van ING blijft de industrie door de kleine toename van de productie kwetsbaar voor een daling in het tweede kwartaal, vanwege de problemen in de toeleveringsketen en een afnemende vraag.