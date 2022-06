WHO: niet nodig om Pride-feesten te schrappen om apenpokken

Pride-evenementen in Europa hoeven deze zomer niet te worden afgelast vanwege de verspreiding van het apenpokkenvirus, zeggen de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese associatie van Pride-organisatoren (EPOA).

Het apenpokkenvirus, dat sinds een aantal weken rondgaat in Europa, is tot dusver vooral vastgesteld bij mannen die seks hebben met mannen. Maar iedereen kan het virus oplopen, benadrukten verschillende specialisten van de WHO en de Europese gezondheidsdienst ECDC tijdens een informatiebijeenkomst over het virus in Kopenhagen.

Deze zomer vinden 750 Pride-evenementen plaats in Europa, aldus Steve Taylor van EPOA tijdens de bijeenkomst. Hij zei blij te zijn dat de WHO aangeeft dat de feesten en festivals waarmee de lhbti-gemeenschap zichzelf viert en aandacht vraagt voor een gelijkwaardige behandeling, deze zomer door kunnen gaan.

Informeren

De bijeenkomsten kunnen ook een kans zijn om meer bewustzijn over apenpokken te kweken, aldus Taylor. Zo kunnen organisatoren bezoekers voorafgaand aan een festival, maar ook tijdens en daarna informatie geven over de symptomen en hoe te handelen als je denkt dat je besmet bent.

Er is meer onderzoek nodig naar de manier waarop het apenpokkenvirus zich verspreidt, aldus WHO-functionaris Catherine Smallwood. De belangrijkste weg lijkt nu langdurig huid-op-huidcontact, zoals tijdens seks. Het virus is ook aangetroffen in sperma, maar wat dat betekent is nog onduidelijk. Advies aan mensen die het virus onder de leden hebben is om helemaal geen seks te hebben en na genezing een tijd een condoom te gebruiken.

Verspreiding

Op de vraag hoe het kan dat het virus zich nu vooral verspreidt onder mannen die seks hebben met mannen antwoordde Smallwood: ‘Elke uitbraak moet ergens beginnen.’ Het virus zoekt gewoon naar de makkelijkste weg om zich te verspreiden, benadrukten alle specialisten tijdens de bijeenkomst.

Een woordvoerder van Pride Amsterdam zegt dat we moeten ‘waken voor stigmatisering’ van mannen die seks hebben met mannen. ‘Er wordt een doelgroep verdacht gemaakt’, zegt hij, erop wijzend dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor een verband tussen het virus en seksuele geaardheid.

De WHO benadrukte woensdag verder dat Europese landen niet massaal pokkenvaccins moeten inslaan. Tijdens de coronapandemie gebeurde dat wel, terwijl in veel arme landen mensen nog steeds niet zijn ingeënt tegen dat virus. De EU heeft al meer dan 100.000 vaccindoses tegen apenpokken besteld.