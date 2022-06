Rookmelderplicht komt te vroeg voor veel woningcorporaties

Niet alle 2,3 miljoen huurwoningen van woningcorporaties hebben voor 1 juli rookmelders, hoewel dat vanaf die datum wel verplicht is. Dat zeggen corporaties en koepelorganisatie Aedes. De vertraging komt mede door de coronacrisis omdat fabrieken in China vanwege lockdowns daar stillagen. Ook waren veel rookmelders via een collectieve aanbesteding van wel tweehonderd corporaties besteld bij een fabriek in Oekraïne.

Leveringen vanuit dat land zijn door de inval van Rusland eind februari niet meer mogelijk. Corporatie Vestia spreekt van ‘een ongelukkige timing, een vervelende samenkomst van omstandigheden en overmacht’.