Waterschappen waarschuwen voor vies zwemwater

Waterschappen waarschuwen zwemmers om in de komende mogelijk tropische dagen niet zomaar in natuurwater te duiken. Op tal van plekken is al blauwalg geconstateerd. Ook is de waterstand in veel plassen en watergangen laag door de droogte in het voorjaar en dat heeft invloed op de waterkwaliteit. Alleen officiële zwemlocaties, die te vinden zijn op zwemwater.nl, worden door de provincies gecontroleerd op veiligheid, hygiëne en kwaliteit, aldus de schappen.

Blauwalg, een bacterie die opduikt in zoet water als de temperaturen stijgen, kan voor ernstige gezondheidsklachten zorgen. Waterschap Noorderzijlvest in Groningen heeft daarom woensdag een strand bij het Paterswoldsemeer en bij een andere plas afgesloten. Op zwemwater.nl staan waarschuwingen voor blauwalg in tientallen zwemplassen in Nederland en ook op sommige campings en vakantieparken. Een opmerkelijke waarschuwing geldt voor het badstrand bij Wolphaartsdijk en het daartegenover liggende Kortgene in Zeeland: daar is sinds enkele dagen de Japanse kruiskwal in het water gesignaleerd. Deze kleine kwal steekt en zorgt voor klachten.

Het Brabantse waterschap Aa en Maas waarschuwt recreanten dat honden niet welkom zijn in officieel zwemwater. Het is ook niet verstandig om honden in ander natuurwater te laten zwemmen, want honden kunnen ook ziek worden van blauwalg of door botulisme. Botulisme wordt veroorzaakt door een giftige bacterie die voor ernstige klachten zorgt. Watervogels, maar ook andere dieren, sterven meestal na een botulismebesmetting.