EU-hof schrapt boete van 1 miljard Amerikaanse chipmaker Qualcomm

Het Europees Hof van Justitie schrapt een boete van bijna 1 miljard euro die de Europese Commissie in 2018 aan de Amerikaanse chipmaker Qualcomm had opgelegd. Volgens het gerecht, een onderdeel van het hof in Luxemburg, is de analyse van de commissie niet geldig en heeft het bedrijf zich niet goed kunnen verdedigen door een aantal ‘procedurele onregelmatigheden’.