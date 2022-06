Merkel schond recht met bemoeienis verkiezing premier Thüringen

Angela Merkel heeft als Duitse bondskanselier het recht geschonden door zich in 2020 te bemoeien met de verkiezing van een premier in de deelstaat Thüringen, stelt het constitutioneel hof. De liberaal Thomas Kemmerich werd daar gekozen mede door de steun van de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD).

De christendemocrate Merkel was van mening dat een deelstaatpremier niet zou mogen worden gekozen dankzij de AfD en noemde de gang van zaken publiekelijk ‘onvergeeflijk’. Ze riep op de verkiezing ongedaan te maken of terug te draaien. Door de ophef over de verkiezing van Kemmerich trad hij destijds al na drie dagen af en bleef slechts een maand demissionair premier.

De AfD was naar de opperrechters gestapt om beklag te doen over Merkels uitlatingen. Het hoogste hof in Karlsruhe heeft de AfD woensdag in het gelijk gesteld. Merkel schond het wezenlijke rechtsbeginsel dat de politieke partijen in het land gelijke kansen moeten hebben.