Subsidie voor werk zorgmedewerkers met langdurige Covid

Werkgevers in de zorg kunnen vanaf woensdag subsidie krijgen om medewerkers met langdurige Covid in dienst te houden, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Voor ongeveer duizend van hen dreigt ontslag, omdat zij langer dan twee jaar thuiszitten. In het voorjaar kondigde het kabinet al aan met een dergelijke subsidie te komen.

Door de subsidie kunnen mensen met langdurige Covid nog een half jaar tot een jaar aan het werk blijven. Tijdens die periode ‘blijven werkgever en werknemer werken aan herstel en re-integratie’, aldus het ministerie.

Voor een werknemer is per maand ongeveer 1100 euro beschikbaar. Dat is de helft van het gemiddelde salaris voor een verpleegkundige of verzorgende, meldt het ministerie. Het bedrag zal niet voor iedereen voldoende zijn, verwacht het departement, dat wel denkt dat door de regeling meer mensen in de zorg blijven werken.

Het subsidieloket blijft open tot en met december dit jaar.