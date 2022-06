FrieslandCampina wil delen Duitse activiteiten verkopen

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina wil onderdelen van zijn Duitse consumentenactiviteiten verkopen aan de Duitse branchegenoot Unternehmensgruppe Theo Müller. De transactie omvat onder meer het merk Landliebe en drie Duitse productievestigingen. De circa duizend medewerkers van FrieslandCampina Germany zijn woensdag over de voorgenomen verkoop geïnformeerd. De partijen doen geen mededelingen over de verkoopsom.

FrieslandCampina zal zijn internationale merken, zoals Chocomel en Valess, en een aantal in het buitenland geproduceerde huismerken in Duitsland verder blijven uitbouwen. Ook gaat de coöperatie door met het ophalen en verwerken van de melk van zijn Duitse leden-melkveehouders. De nieuwe eigenaar neemt de contracten van Duitse niet-ledenmelkveehouders met een leverancierscontract over.

De verkoop dient te worden goedgekeurd door de ledenraad van FrieslandCampina en de Duitse mededingingsautoriteit. De ledenraad zal op 20 juni een besluit nemen over de voorgenomen transactie. De deal zal naar verwachting voor het eind van 2022 zijn afgerond.