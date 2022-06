ACM: helft Nederlanders heeft variabel energiecontract

De helft van de Nederlandse huishoudens heeft een variabel contract voor energie, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in zijn jaarlijkse energiemonitor. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen het nog om 44 procent ging. Die toename is volgens de toezichthouder het gevolg van de hoge energieprijzen. Energieleveranciers laten klanten daardoor nauwelijks meer vaste contracten afsluiten of doen dat alleen tegen hoge prijzen die niet interessant zijn.

Bij een variabel contract past de energieleverancier twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli, de prijzen aan. Energiebedrijven kopen elektra en gas vooraf in en kunnen daarom inschatten wat ze de maanden erop moeten betalen voor de energie die ze leveren. Bij een vast contract wordt de prijs voor langere periode, meestal een of enkele jaren, vastgelegd.

Al enkele jaren daalde het aantal huishoudens met een variabel contract. Door de sterk gestegen energieprijzen is daar dus een einde aan gekomen. De ACM wijst op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het tarief voor een kubieke meter gas in een jaar bijna vijf keer zo duur werd. Een kilowattuur elektriciteit steeg 364 procent in prijs.

Het aantal huishoudens dat minimaal één besparende maatregel heeft getroffen in huis is toegenomen tot 90 procent van 81 procent vorig jaar. De meest genomen maatregel is installatie van een slimme meter. Consumenten geven ook aan dat het door de hoge energieprijzen interessanter is geworden om zelf stroom op te wekken met zonnepanelen. Ook de aanschaf van een elektrische auto wordt interessanter vanwege de hoge brandstofprijzen, geven ze aan.