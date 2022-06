Vriendin Peter R. de Vries: elke idioot kan de trekker overhalen

‘Elke idioot kan de trekker overhalen, dat blijkt weer. Maar om te praten, daar is lef voor nodig.’ Dat zei Tahmina Akefi, vriendin van de vorig jaar gedode Peter R. de Vries, in de rechtbank in Amsterdam. De strafzaak tegen de twee mannen die verdacht worden van de moord is woensdag hervat. Vorige week werden levenslange gevangenisstraffen geëist tegen Delano G. en Kamil E.

De 22-jarige G. is volgens het Openbaar Ministerie de schutter. Hij heeft tot nu toe gezwegen. E. (36) - verdacht van onder meer het uitvoeren van voorverkenningen - ontkent iedere betrokkenheid.

Akefi hekelde in haar slachtofferverklaring ‘de gewetenloze wijze’ waarop de verdachten over De Vries hadden gesproken. ‘Ik weet zeker dat heel Nederland de chatberichten met afschuw heeft gelezen.’ In ontsleutelde chatberichten spraken de verdachten op schokkende wijze over de moord, meldde het OM eerder al. Zo wisselden E. en G. en een nog onbekende opdrachtgever berichten waarin ze schreven dat De Vries ‘dwars door zijn kk hoofd en lichaam’ is geschoten en dat het slachtoffer dood is, ‘kk-dood’.

Slachtofferverklaring

In haar slachtofferverklaring vertelde Akefi waar De Vries mee bezig was de dagen voor de moord: de lancering van de Stichting De Gouden Tip, waarmee hij een doorbraak wilde forceren in de zaak van de onopgeloste moord op Tanja Groen in 1993. ‘Hij was vastberaden opnieuw een pijnlijke zaak op te lossen. En in deze dagen waren de twee verdachten bezig hem van het leven te beroven.’ Ze noemde het ‘een helse beproeving’ om in de rechtbank op amper twee meter te zitten ‘van twee kille moordenaars’.

De Vries verliet op 6 juli vorig jaar om 19.26 uur de studio van RTL Boulevard aan de Lange Leidsedwarsstraat en liep richting de parkeergarage verderop in die straat, waar zijn auto stond. In de buurt van de garage werd hij nauwelijks drie minuten later met meerdere kogels neergeschoten. Negen dagen na de aanslag bezweek hij in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een motief voor de moord is niet bekend, maar er wordt vermoed dat het te maken heeft met zijn rol als vertrouwenspersoon voor de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.