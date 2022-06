ING in kopgroep van voorzichtig herstellende AEX

ING behoorde woensdag tot de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index, die een voorzichtig herstel liet zien. De beurshandel staat vooral in het teken van de centrale banken. Zo houdt Europese Centrale Bank een spoedvergadering vanwege de verkoopgolf en onrust op de obligatiemarkten.

De rentes op staatsobligaties zijn sinds de rentevergadering van de ECB van vorige week namelijk hard opgelopen. Het renteverschil tussen Duitse obligaties en schuldpapier uit de zuidelijke eurolanden, zoals Italië, is daarbij gestegen tot het hoogste niveau in meer dan twee jaar.

Daarnaast wordt gewacht op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting na het slot van de Europese beurshandel het rentetarief in de Verenigde Staten verhogen met 0,75 procentpunt. Dat zou de grootste verhoging zijn sinds 1994. Eerder werd nog gerekend op een rentestap van een half procentpunt, maar de hoge inflatie dwingt de Fed waarschijnlijk tot een hardere ingreep.

MidKap

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 655,26 punten. Dinsdag sloot de graadmeter op het laagste niveau van dit jaar. De MidKap klom 0,9 procent tot 935,97 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,1 procent. Meevallende economische cijfers uit China boden enige steun aan de beurshandel. De winkelverkopen van het land daalden in mei minder hard dan gevreesd en de industriële productie nam onverwacht toe.

ING dikte 3 procent aan. Fintechbedrijf Adyen, verzekeraar NN Group en zorgtechnologiebedrijf Philips stegen rond de 2 procent. Chipbedrijf Besi, dat een beleggersdag houdt, won 1,1 procent. Olie- en gasconcern Shell voerde de schaarse dalers aan met een verlies van 1,7 procent.

Kunstmestproducent

In de MidKap won OCI 0,1 procent. De kunstmestproducent gaat zijn ammoniakterminal in de Rotterdamse haven uitbreiden. Daarmee wil het bedrijf vooruitlopen op een vergroening van de economie. Ammoniak zou namelijk als groene brandstof voor de scheepvaart kunnen dienen.

Vivoryon klom 1,8 procent. Het Duitse biotechbedrijf zag het nettoverlies in het eerste kwartaal verder oplopen tot 6,4 miljoen euro. Het bedrijf gaf meer uit aan onderzoek en ontwikkeling en heeft naar eigen zeggen goede vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van zijn behandelingen tegen Alzheimer.

De euro was 1,0478 dollar waard, tegen 1,0416 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 118,82 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 121,12 dollar per vat.