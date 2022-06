Boerenactiegroep FDF wil stikstofbeleid ook juridisch bestrijden

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) is van plan om tegen het stikstofbeleid ook ‘juridisch de strijd aan te binden’ met de overheid. Voorzitter Mark van den Oever maakt dat duidelijk in een vlog. Daarin zegt hij ook dat tijdens een vergadering is besloten dat FDF weliswaar meedoet aan de landelijke actiedag van volgende week woensdag, maar niet aansluit bij andere boeren die dan naar Den Haag gaan. Wat de boeren die bij FDF zijn aangesloten dan precies gaan doen, vertelt Van den Oever er niet bij.

‘We gaan eerst de landbouw verenigen en een statement afgeven’, stelt de FDF-voorzitter in de video. Hij maakt duidelijk ook samenwerking te zoeken met bedrijven. De actiegroep is op zijn website een inzameling begonnen om de ‘strijdkas’ tegen het beleid te vullen.

De komende tijd is de actiegroep van plan ‘steeds meer gas te geven’ met diverse acties. ‘We gaan druk op de ketel bouwen, totdat dat lijntje daar in Den Haag klapt’, zegt hij. FDF wil het liefst dat stikstofminister Christianne van der Wal opstapt.

Agractie, de andere boerenactiegroep die zich roert in het stikstofdebat, heeft voor volgende week woensdag een groot protest in Den Haag afgekondigd. Ook LTO Nederland praat mee over de invulling daarvan. Voorman Bart Kemp laat weten dat Agractie woensdag overlegt over de actie met burgemeester Jan van Zanen en de korpschef van de politie.