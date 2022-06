Bureau achter Zuid-Koreaanse popgroep BTS keldert op beurs

BTS is een van de meest populaire popgroepen en best verkopende acts ter wereld, bijvoorbeeld met hun Engelstalige hitlied ‘Dynamite’. In een video op YouTube maakte de K-popband bekend dat ze eigen projecten gaan vervolgen, maar dat de band niet uit elkaar gaat. Onlangs was BTS nog op bezoek in het Witte Huis om te praten met president Joe Biden over racisme tegen Aziatische Amerikanen.

Op de beurzen ging de aandacht verder uit naar cijfers over de winkelverkopen en industriële productie in China. De winkelverkopen in de tweede economie van de wereld gingen opnieuw omlaag door de coronalockdowns in China. De productie in de omvangrijke Chinese industrie steeg wel. Daarnaast kijken beleggers in Azië vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. De Fed gaat de rente verder verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Het is alleen de vraag hoe sterk die renteverhoging gaat worden.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,6 procent hoger en de beurs in Shanghai ging 1,8 procent vooruit. In Tokio sloot de Japanse Nikkei juist 1,1 procent in de min. De Kospi in Seoul zakte 1,8 procent en de All Ordinaries in Sydney leverde 1,3 procent in.