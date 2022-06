Tweede verdachte opgepakt om verdwijning journalist in Amazone

De politie heeft ook vuurwapenpatronen en een roeispaan in beslag genomen, maar gaf verder geen informatie vrij. De tweede verdachte is geïdentificeerd als Oseney da Costa Oliveira. Hij is 41 jaar oud, net als de eerste verdachte en visser Amarildo da Costa Oliveira.

De visser, ook wel bekend onder de naam Pelado, ging volgens getuigen met hoge snelheid achter de boot van Phillips en Pereira aan. Op zijn boot zijn sporen van bloed aangetroffen, waar onderzoek naar wordt gedaan. De man werd op 7 juni opgepakt, twee dagen na de verdwijning van de mannen. Hij ontkent alle betrokkenheid.

Verwarring

In de zoektocht zijn spullen van de Phillips en Pereira aangetroffen. Ook zijn vermoedelijk menselijke resten gevonden. Onderzoek moet nog uitwijzen of het om de vermiste mannen gaat. Maandag ontstond verwarring nadat Phillips vrouw had gezegd dat ze van een Braziliaanse diplomaat in Londen had gehoord dat twee lichamen waren gevonden. De vondst wordt in Brazilië tegengesproken.

Phillips (57) schrijft voor de Britse krant The Guardian en Pereira (41) werkt voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. Ook zet Pereira zich in voor het behoud van het Amazonegebied. De twee waren samen op expeditie in de Javarivallei, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen voor een boek over milieubehoud. In het gebied vindt steeds meer illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel plaats.