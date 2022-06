Zwitsers luchtruim gesloten door technische problemen

Het Zwitserse luchtruim is woensdag dicht vanwege technische problemen bij het bedrijf Skyguide. Dat verleent navigatiediensten aan de Zwitserse luchtverkeersleiding. Het is nog niet duidelijk hoe lang het luchtruim dicht blijft.

De problemen zorgen ervoor dat er geen vluchten kunnen landen of opstijgen van de luchthavens van Zürich en Genève. Op Twitter melden verschillende passagiers ook dat hun vluchten naar Zwitserland aan de grond blijven.

De Zwitserse luchtvaartmaatschappij SWISS heeft nog niet gereageerd. De vliegvelden in Zürich en Genève melden de sluiting wel. Die in Genève stelt dat de sluiting van het luchtruim zeker tot 11.00 uur in de ochtend duurt.

Op de website van Schiphol worden nog geen problemen gemeld met vluchten naar Genève en Zürich. Vluchten die vanaf die vliegvelden naar Amsterdam kwamen staan wel als geannuleerd of vertraagd aangemerkt. In totaal vertrekken of arriveren er op Schiphol woensdag veertien vluchten naar of vanuit Genève en achttien naar of vanuit Zürich.