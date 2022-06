Ryanair stopt met omstreden test voor Zuid-Afrikanen

Budgetluchtvaartmaaschappij Ryanair stopt met een omstreden test voor Zuid-Afrikaanse passagiers, heeft topman Michael O’Leary aangekondigd. De prijsvechter vroeg reizigers met een Zuid-Afrikaans paspoort om een reeks vragen over het land te beantwoorden in het Afrikaans. Die taal wordt echter maar door een klein deel van de Zuid-Afrikanen gesproken en heeft sterke connecties met de apartheid.

O’Leary geeft nu aan dat Ryanair de test zelf ook niet gepast vond. ‘Daarom zijn we gestopt met de Afrikaanse test.’ Volgens de topman had zijn maatschappij geprobeerd een antwoord te vinden op een toename van het gebruik van valse Zuid-Afrikaanse paspoorten om de Europese Unie binnen te komen. ‘Wij worden 2000 euro beboet voor iedere passagier die vanuit Bodrum naar Dublin reist met een vals Zuid-Afrikaans paspoort.’

De test, die niet vanuit een overheid was opgelegd, leverde Ryanair veel kritiek op. Niet alleen mensenrechtenorganisaties ageerden ertegen, maar ook de Zuid-Afrikaanse overheid was kwaad over de test. O’Leary meent nu dat het Afrikaanse land ‘zijn problemen moet oplossen’.

Zuid-Afrika heeft elf officiële talen waarvan Afrikaans er een is. De taal, die verwant is aan het Nederlands, was de officiële taal van het apartheidsregime en werd ook gebruikt om de zwarte bevolking te onderdrukken. Hun eigen talen werden in het land destijds niet erkend.