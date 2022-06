Tweehonderd kalveren komen om bij brand in schuur Streefkerk

Bij een uitslaande brand in een schuur aan de Middenpolderweg in het Zuid-Hollandse Streefkerk zijn tweehonderd kalveren om het leven gekomen. De brandweer van Zuid-Holland Zuid is nog bezig om te voorkomen dat de brand overslaat naar omliggende schuren.

De brandweer werd rond 04.00 uur opgeroepen voor de brand in een loods van 60 bij 100 meter en kwam met veel hulpdiensten ter plaatse. De politie had de Middenpolderweg afgesloten. De weg in Streefkerk blijft voorlopig dicht.