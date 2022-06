Republikein die voor afzetting Trump stemde verliest primary ruim

Russell Fry, een kandidaat die wordt gesteund door voormalig Amerikaans president Donald Trump, heeft het langzittende parlementslid Tom Rice ruim verslagen in Republikeinse voorverkiezingen voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden namens een district in de staat South Carolina.

De winst van Fry wordt gezien als een grote overwinning voor Trump. Rice had immers gestemd voor de afzetting van Trump vanwege diens rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Vanaf dat moment was Rice een van de belangrijkste doelwitten van de voormalige president.

Fry neemt het in de tussentijdse verkiezingen van 8 november bij op tegen een nog onbekende Democratische kandidaat. De verwachting is dat hij de zetel namens het doorgaans Republikeinse district makkelijk wint.

Met de resultaten in de Republikeinse primary in het kustdistrict in South Carolina, waartoe ook Charleston behoort, zal Trump minder blij zijn geweest. Daar werd de door Trump gesteunde Katie Arrington verslagen door zittend parlementslid Nancy Mace. Die laatste haalde zich in 2021 de woede van Trump op de hals door voor de certificatie van de verkiezingswinst van Joe Biden te stemmen.

Mace, die gesteund wordt door voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley, behoudt op 8 november vermoedelijk eenvoudig haar zetel: ook haar district stemt in de regel Republikeins.