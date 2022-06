Een ongemakkelijk feest

Ik droomde dat ik was uitgenodigd op een feest. Een feest waar ook veel andere mensen waren. Onze gastheer was Koning Jezus. Hij had al zijn broers en zussen uitgenodigd, maar was zelf niet zichtbaar aanwezig. Die broers en zussen kwamen uit verschillende kerkgenootschappen, stromingen en gemeenschappen. Ze liepen allemaal door elkaar. Er waren hapjes en drankjes. Het was heel fijn om daar te zijn. Er hing zo’n warme en liefdevolle sfeer waardoor je er altijd wel zou willen blijven. We lachten en praatten met elkaar. We praatten over diverse onderwerpen waarover we verschillend dachten. Toen, op een gegeven moment, begonnen we elkaar de maat te nemen. De ene christen wist het allemaal veel beter dan de andere. Maar de ander wist het nog ..

