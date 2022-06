Betoging bij ministerie uit protest tegen situatie in Ter Apel

Tientallen mensen betogen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag tegen de problemen bij de opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De actievoerders zeggen dat ze tot woensdagmorgen 10.00 uur op klapstoeltjes bij het ministerie willen blijven zitten.

De betogers vinden het ‘onmenselijk’ dat asielzoekers vanwege capaciteitsproblemen bij het aanmeldcentrum al een aantal keren de nacht hebben moeten doorbrengen op stoelen. Ook komende nacht moet een aantal vluchtelingen op stoeltjes slapen. Daarnaast heeft het Rode Kruis in totaal vijftig tenten opgezet om 200 extra slaapplaatsen te creëren.

Volgens de actievoerders zet het kabinet doelbewust in op een asielbeleid van ontmoediging. ‘Het feit dat het enige aanmeldcentrum van Nederland in een dorp zonder treinstation ligt is daar ook een voorbeeld van,’ zegt een woordvoerder van campagneorganisatie DeGoedeZaak, initiatiefnemer van de actie. ‘Wij zijn solidair met de mensen daar en strijden voor een oplossing. Daarom komen we in actie en brengen we hier de nacht door, zodat mensen niet weg kunnen kijken.’

DeGoedeZaak wil dat er binnen een maand een nieuw centraal gelegen aanmeldcentrum wordt geopend en pleit voor ‘een duurzaam en humaan asielbeleid voor mensen op de vlucht’.