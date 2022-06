Zelenski: pijnlijke verliezen in Oost-Oekraïne

President Volodimir Zelenski heeft dinsdagavond gezegd dat de Oekraïense troepen in de strijd tegen het Russische invasieleger in het oosten van het land ‘pijnlijke verliezen lijden’. Dat gebeurt in zowel de stad Sjevjerodonetsk als in de regio Charkov.

Zelenski herhaalde in zijn gebruikelijke toespraak aan het eind van de dag dat Oekraïne zit te springen om moderne raketafweer. Hij voegde eraan toe dat er voor westerse partners geen enkele rechtvaardiging bestaat de levering van die wapens te vertragen.