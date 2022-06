Franse centrale bank gaat niet uit van recessie

De Franse centrale bank stelde zijn raming voor het tweede kwartaal marginaal opwaarts bij. Een maand eerder ging de toezichthouder nog uit van 0,2 procent groei in het lopende kwartaal. Bij twee kwartalen van krimp op rij is sprake van een recessie.

‘Na de terugval in het eerste kwartaal zal de economische activiteit in het tweede kwartaal veerkracht vertonen. Dat wil zeggen dat de Franse economie duidelijk niet in een recessie zal belanden’, aldus Olivier Garnier, hoofdeconoom van de Bank of France, tijdens een persconferentie.

De centrale bank baseerde haar groeiraming deels op de uitkomsten van een maandelijkse enquête onder 8500 bedrijven. Daaruit kwam naar voren dat de situatie in de dienstensector, met daarin onder andere het toerisme en de horeca zal verbeteren. In de industrie blijft de situatie stabiel. In de bouw wordt het naar verwachting wel iets minder.