FNV en Uber naar rechter om uitvoeren cao voor chauffeurs

FNV en Uber staan donderdag opnieuw tegenover elkaar in de rechtszaal over het in dienst nemen van chauffeurs door de taxi-app. De vakbond meent dat Uber zich nog altijd niet houdt aan de in september door de rechter uitgesproken verplichting en zei dinsdag een dwangsom van 100.000 euro per dag te eisen. Uber meent dat de cao voor problemen zorgt en wil uitvoering uitstellen tot na afronding van een hoger beroep.