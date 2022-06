Verfconcern AkzoNobel omlaag op Damrak na winstwaarschuwing

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met verlies gesloten. Verfbedrijf AkzoNobel stond bij de sterkste dalers in de leidende index. Het verfconcern waarschuwde voor lagere resultaten in het tweede kwartaal door de impact van de coronalockdowns in China en tegenvallende verkopen van decoratieve verven vanwege de tragere start van het klusseizoen in Europa.

AkzoNobel zakte 4,2 procent. Volgens het concern zorgt het einde van de lockdowns in China in juni wel voor een opleving, maar is de heropening nog niet voldoende om alle gemiste omzet goed te maken. Betalingsbedrijf Adyen en Just Eat Takeaway waren de sterkste dalers in de AEX met elk een verlies van 5,5 procent. Ook speciaalchemiebedrijf DSM (min 4,8 procent) en informatie- en dataleverancier RELX (min 4,3 procent) leverden flink in.

Techinvesteerder Prosus verloor 0,6 procent. De techinvesteerder zou met potentiële kopers voor zijn Russische bezittingen in gesprek zijn. Daarbij is het volgens ingewijden nog maar de vraag of de onderneming de daadwerkelijke waarde krijgt voor advertentiesite Avito.

Air France-KLM

De AEX verloor 1,3 procent tot 652,87 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 927,77 punten. Bij de middelgrote fondsen kelderde Air France-KLM dik 13 procent. De luchtvaartcombinatie heeft bijna 2,3 miljard euro opgehaald met de eerder aangekondigde uitgifte van nieuwe aandelen. De Nederlandse overheid en de Franse staat kochten ook aandelen om hun belangen op peil te houden. Daarnaast heeft het Franse logistieke concern CMA CGM nu een belang van 9 procent in het concern.

Kunstmestproducent OCI won 6,5 procent en was daarmee de sterkste stijger in de MidKap. ABN AMRO won 0,9 procent. De bank past zijn negatieve rentebeleid aan. Daarmee volgt de bank het voorbeeld van Rabobank en ING (plus 3,1 procent).

Fastned

Fastned dikte 3,2 procent aan. Beleggers reageerden verheugd op de nieuwe doelstellingen die het snellaadbedrijf tijdens zijn investeerdersdag bekendmaakte.

In Londen, Parijs en Frankfurt stonden minnen tot 1,1 procent op de borden. In Parijs raakte Atos ruim een kwart aan beurswaarde kwijt. Beleggers schrokken van het nieuws dat de nieuwe topman Rodolphe Belmer na vijf maanden alweer vertrekt bij het Franse IT-bedrijf, vanwege onenigheid over de strategie binnen het bestuur.

De euro was 1,0416 dollar waard, tegen 1,0431 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 123,07 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder, op 124,62 dollar per vat.