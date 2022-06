Drogisterijen: vraag naar coronatesten neemt weer toe

Drogisterijen merken dat de vraag naar coronazelftests weer toeneemt. Ten opzichte van vorige week is er een ‘sterke toename’, aldus koepelorganisatie Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Ook bij Kruidvat en Trekpleister herkennen ze dat en spreken ze over een toename van 50 procent in een week.

Desondanks is de vraag nog niet vergelijkbaar met die van begin dit jaar, toen er een grote coronagolf woedde. Nu staat Nederland pas aan het begin van een golf. ‘In de eerste maanden verkochten we vijf keer zo veel’, laat een woordvoerster van Kruidvat en Trekpleister weten.

Die ketens voorzien, net als Etos en Albert Heijn, geen problemen met de beschikbaarheid van de tests. Ook in de rest van de branche zijn er genoeg tests beschikbaar, laat CBD-directeur Jos Jongstra weten. ‘We hebben inmiddels de contacten met leveranciers, wat vorig jaar in het begin nog wat moeilijkheden gaf. En er is afgelopen winter een stevige voorraad aangelegd en er is voldoende leveringszekerheid.’

Door de toegenomen vraag kan het evenwel af en toe voorkomen dat een winkel zonder tests zit. ‘Winkels worden meerdere keren per week beleverd, dus als ze geen tests hebben duurt dat hooguit een paar dagen’, legt een zegsvrouw van Etos en AH uit.

Jongstra is blij dat mensen de weg naar de drogist weten te vinden als ze het gevoel hebben dat een test zinvol is. ‘Goed dat wij een steentje bij kunnen dragen.’