WHO wil vaststellen of apenpokken ernstige bedreiging vormen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept volgende week donderdag haar noodcommissie bijeen om te beoordelen of de uitbraak van apenpokken een internationaal gevaar voor de volksgezondheid vormt. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau van de VN-organisatie, dat momenteel alleen geldt voor Covid-19 en polio.

De WHO liet dinsdag weten dat er dit jaar inmiddels 1600 bevestigde besmettingen met het apenpokkenvirus zijn geregistreerd, in ongeveer 1500 gevallen bestaat het gerede vermoeden dat de patiënt het onder de leden heeft. De ziekte is inmiddels in 39 landen vastgesteld, inclusief de Afrikaanse waar apenpokken, verspreid door knaagdieren, endemisch zijn.

In Afrika zijn tot dusver 72 personen overleden, in Europa en de andere nieuwe besmettingshaarden nog niemand. De WHO overlegt met deskundigen wereldwijd over een andere naam voor het virus en de ziekte dat het veroorzaakt. Daarover valt binnenkort een beslissing.

De WHO is momenteel geen voorstander van massale inenting. Risicogroepen zouden het gewone pokkenvaccin kunnen krijgen, dat vermoedelijk ook effectief is tegen de apenpokken. De Europese Unie heeft meer dan 100.000 doses besteld in Denemarken. Nederland, waar inmiddels tachtig besmettingen zijn vastgesteld, heeft een eigen voorraad.