Van Gennip: er is geen plan om Franse jeugdwerklozen op te halen

Er bestaat geen plan om jongeren uit bijvoorbeeld Franse achterstandswijken naar Nederland te halen, zodat zij kunnen werken in sectoren zoals de horeca of tuinbouw. Dat zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) tijdens het wekelijkse vragenuur, nadat verontwaardiging was ontstaan over haar uitlatingen daarover in het AD.

Tegen de krant zei ze zich ‘te kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters’ zodat zij hier kunnen werken. Ze wees op de hoge jongerenwerkloosheid in die landen, ‘en werk helpt mensen ook op het goede pad te komen’.

Achter die uitspraken staat zij nog steeds, zegt ze in de Tweede Kamer. Bovendien staat het Fransen of Spanjaarden als Europeanen vrij om naar Nederland te komen, vanwege het vrije verkeer binnen de EU. Verder wil ze vooral benadrukken dat de arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten verbeteren. Maar dat er een plan klaarligt om ze halen, is volgens haar niet zo.

Vooral rechtse partijen reageerden woedend op de uitspraken van Van Gennip. PVV-Kamerlid Léon de Jong noemt het ‘een wereldvreemd en gevaarlijk idee om ze uit de getto’s te halen’. Hoewel de minister zegt dat er geen plan ligt, zou ze het idee wel steunen, denkt JA21-leider Joost Eerdmans. VVD’er Zohair El Yassini vindt dat het kabinet eerst aandacht moet hebben voor ‘Rachid uit Utrecht in plaats van Rachid uit Parijs’. Ook de linkse SP vindt het een ‘bespottelijk idee’ om Franse arbeidsmigranten naar Nederland te halen.