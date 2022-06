CDA neemt geen genoegen met stikstofplannen kabinet

Uit gesprekken met de eigen achterban concludeert Heerma dat de plannen, die vooral voor boeren ingrijpende gevolgen hebben, "op onderdelen" moeten worden aangepast. Het CDA onderschrijft wel de doelen voor vermindering van de stikstofuitstoot, maar denkt dat die gehaald kunnen worden "zonder dat de sociale cohesie in het landelijk gebied stukgemaakt wordt".

Veel landbouwbedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden zullen de komende jaren naar verwachting moeten stoppen, omdat juist daar de stikstofuitstoot drastisch moet afnemen. Maar de kabinetsplannen laten al veel ruimte aan de provinciebesturen om zelf met maatregelen te komen waarmee de doelstellingen voor vermindering van de stikstofuitstoot kunnen worden gehaald.

Toch constateert Heerma dat de plannen het beeld oproepen "dat hele agrarische gebieden van de kaart geveegd worden", en dat vaak op plekken "waar de doelen toch niet gehaald kunnen worden". Provincies hebben daarbij het gevoel dat zij "een dictaat opgelegd krijgen", stelt hij. Hij hamert ook op het belang van draagvlak voor de stikstofaanpak.

Landbouwwoordvoerder Derk Boswijk van het CDA was vrijdag al kritisch. "De stikstofaanpak van het kabinet levert niet de duidelijkheid waar veel boerenfamilies op wachten", constateerde hij. Ook Boswijk wees erop dat nog niet duidelijk is wat de industrie en luchtvaart moeten doen om minder stikstof uit te stoten. Dat deze sectoren moeten bijdragen is al afgesproken in het coalitieakkoord.