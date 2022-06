Cao-akkoord winkelpersoneel, FNV doet weer niet mee

Personeel in winkels krijgt er dit jaar dik 4 procent loon bij. De loonstap is onderdeel van het cao-akkoord dat vakbonden en INretail, belangenbehartiger van de winkelbedrijven, met elkaar hebben bereikt. Leden van vakbonden CNV, De Unie, AVV en RMU Werknemers moeten nog wel instemmen met het akkoord. Vakbond FNV doet weer niet mee.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli tot en met 31 december dit jaar, waarbij de loonschalen met 4,36 procent worden verhoogd. Werknemers die per 1 juli meer verdienen dan het maximum van hun schaal, maar niet meer dan 4000 euro ontvangen een eenmalige uitkering van 2,5 procent van zes bruto maandsalarissen.

Verder zijn de partijen overeengekomen dat avondwerk voor winkelmedewerkers tot maximaal twee avonden per week wordt beperkt, met uitzondering van de drukke en belangrijke maand december. Medewerkers krijgen verder het recht om gebroken diensten te weigeren. Daarnaast krijgen parttimemedewerkers die al in dienst zijn voorrang bij vacatures.

De cao betreft 175.000 medewerkers. FNV heeft de laatste tijd nooit mee onderhandeld over de cao voor het winkelpersoneel. De vakbond vertrok een aantal jaar terug van de onderhandelingstafel en is daar nooit meer teruggekeerd, verduidelijkt INretail. FNV-bestuurders waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar op het nieuwe voorstel dat met de andere bonden is bereikt. Uiterlijk 24 juni moeten de leden van de vier bonden duidelijkheid geven over de afspraken.