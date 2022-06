Ook ABN AMRO past negatieve rentetarieven aan

Klanten van ABM AMRO die meer dan 100.000 euro spaargeld hebben betalen per 1 augustus minder negatieve rente. De bank maakte bekend het rentetarief te verlagen van min 0,5 procent naar min 0, 25 procent. Als de Europese Centrale Bank besluit op korte termijn de rentes te verhogen, worden de negatieve rentes per oktober in zijn geheel afgeschaft. ABN AMRO volgt daarmee het voorbeeld van andere grootbanken ING en Rabobank.