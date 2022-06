Schotland wil onafhankelijkheidsreferendum desnoods forceren

De Schotse regering wil een referendum organiseren over onafhankelijkheid, of Londen dat toestaat of niet. Premier Nicola Sturgeon zei dinsdag een stembusgang te willen forceren als dat nodig is, ‘maar wel op een wettige manier’. De Britse premier Boris Johnson heeft al meerdere malen aangegeven daar niets voor te voelen.

Sturgeon boekte vorig jaar een ruime verkiezingsoverwinning met haar National Party. Zij ziet die uitslag als een duidelijk mandaat van de kiezer voor een nieuw referendum, waar ook veel andere partijen voor zijn. Het is de bedoeling dat de Schotten al volgend jaar over onafhankelijkheid kunnen stemmen.

Omdat Schotland bij het Verenigd Koninkrijk hoort, moet de regering in Londen toestemming geven voor een referendum. Dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. Een woordvoerder van Johnson vindt dat dit niet het juiste moment is om te focussen op een referendum, omdat er ‘belangrijke uitdagingen’ spelen. Sturgeon geeft aan dat de regering al werkt aan volgende stappen als de goedkeuring uitblijft. Ze licht binnenkort het parlement in over wat die stappen inhouden.

De premier heeft dinsdag een nieuwe campagne voor onafhankelijkheid gelanceerd. Haar regering publiceerde het eerste in een reeks documenten over hoe de toekomst van een onafhankelijk Schotland eruit zou zien.

In 2014 konden de Schotten voor het laatst stemmen over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Toen stemde 55 procent van de bevolking om binnen het Verenigd Koninkrijk te blijven, maar dat was nog voor de brexit. De meerderheid van de Schotten wilde binnen de Europese Unie blijven.